Росія ховає авіацію після ударів ЗСУ: Ігнат розкрив задум ворога

РФ намагається сховати авіацію від ударів ЗСУ / © Міноборони Росії

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Росіяни передислоковують стратегічні бомбардувальники між аеродромами, зокрема, після ударів ЗСУ по військових летовищах. Ворог намагається сховати літаки від нових українських ударів.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

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Водночас окупанти будуть використовувати російські стратегічні бомбардувальники, поки мають у розпорядженні далекобійні ракети. Зокрема, крилаті ракети Х-101, якими росіяни атакують Україну.

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«Поки є бомби, ракети, які летять далеко, маю на увазі Х-101, які застосовують, звісно, що ніхто їх списувати не буде», — сказав він.

Після операції Служби безпеки України, під час якої було уражено російські військові літаки, ворог також передислоковував стратегічну авіацію. Такі переміщення можуть допомогти Росії уникнути втрат літаків. Проте вони не означають відмови від подальшого застосування авіації.

Речник також зазначив, що російські стратегічні бомбардувальники можуть приблизно за пів дня перелетіти до європейської частини Росії і звідти готуватися до наступних ударів.

Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада було атаковано військовий аеродром «Ахтубинск» в Астраханській області РФ. Повідомлялося, що пролунало щонайменше 30 вибухів. Під атакою перебували аеродромна інфраструктура, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об’єкти.

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Що задумали росіяни

Defense Express пише, що Росія, ймовірно, зосередила майже всі стратегічні бомбардувальники на авіабазі «Українка», розташованій на Далекому Сході, значну частину своїх стратегічних бомбардувальників. За наявними даними, там перебувають 10 літаків Ту-160 і 37 Ту-95МС.

Аналітики зазначили, що така кількість стратегічної авіації на одному летовищі, ймовірно, є безпрецедентною за час повномасштабного вторгнення. Переміщення бомбардувальників на Далекий Схід могло стати для російського командування простішим варіантом, ніж облаштування захищених ангарів на авіабазі «Енгельс».

Ймовірно, РФ вирішила переміщувати стратегічні літаки на віддалений аеродром попри значну відстань. Під час кожної масованої атаки по Україні бомбардувальникам доводиться долати майже 5400 кілометрів в один бік.

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