Росія комбіновано атакувала Чернігівщину: ворог вдарив по критичній інфраструктурі (фото)

Наслідки російської атаки / © ДСНС

У ніч проти 8 листопада російські війська завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по об’єкту критичної інфраструктури в Прилуцькому районі Чернігівської області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. За даними ОВА, лише за минулу добу область зазнала 21 обстрілу — зафіксовано 42 приходи.

Наслідки російської атаки / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія завдала комбінованого удару по Україні: на жаль, є загиблі та поранені, рятувальники ліквідовують наслідки.

Російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку в Дніпрі. Руйнування охопили кілька поверхів, виникла пожежа. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу людину. Постраждали 11 людей, із них шестеро — госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Протягом ночі російська армія масовано атакувала Полтавську область. Станом на ранок 8 листопада електропостачання відсутнє на всій території Кременчука. У місті частково немає опалення. Подавання води будуть здійснювати за графіками.

Також окупанти атакували критичну інфраструктуру на Кіровоградщині. Минулося без потерпілих.