Росія котрий день поспіль безперервно "кошмарить" обласний центр: знову "приліт", є поранені

Фото ілюстроване / © Associated Press

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Російські війська вкотре завдали ударів по Запоріжжю 28 червня. У місті пролунало три вибухи.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни завдали трьох ударів по місту. Попередньо, є поранені», — зазначив він.

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За попередніми даними, один із російських ударів пошкодив приватний житловий будинок. Пожежі на місці не виникло.

Також під ударом опинився об’єкт промислової інфраструктури. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Внаслідок атаки поранення отримала 60-річна жінка.

«Постраждала отримала осколкове поранення ноги. Їй надається вся необхідна медична допомога», — повідомив Федоров.

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Також внаслідок обстрілу постраждав 72-річний чоловік.

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Нагадаємо, 28 червня у Шевченківському районі Харкова російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено три автомобілі, у будинку вибито кілька вікон.

Також, 27 червня російська армія атакувала Суми. Внаслідок ударів швидкісними реактивними БпЛА пошкоджено житловий сектор у Зарічному та Ковпаківському районах. Постраждали 18 людей, серед них — двоє дітей. Четверо поранених перебувають у лікарнях, стан однієї 47-річної жінки — найважчий.

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