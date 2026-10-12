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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія коїть в Олешках цілеспрямований геноцид: Зеленський закликав світ втрутитись

Блокада окупованих Олешок на Херсонщині ускладнює доступ цивільного населення до їжі та гуманітарної допомоги. Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в цілеспрямованому створенні умов для знищення людей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Зеленський про геноцид в Олешках

Зеленський про геноцид в Олешках / © Associated Press

Окуповане місто Олешки на Херсонщині опинилося в умовах штучно створеної росіянами гуманітарної катастрофи, яку президент України Володимир Зеленський назвав цілеспрямованим геноцидом. Він закликав світ допомогти людям в Олешках.

Про це Зеленський заявив на Варшавському безпековому форумі 12 жовтня.

Зеленський закликав світ допомогти окупованим Олешкам

Зеленський схарактеризував блокаду й примусовий голод в Олешках як сплановане знищення цивільного населення. За словами Зеленського, росіяни навмисно блокують найнеобхідніші речі для виживання місцевих мешканців.

«Звичайно, це геноцид. Прикладом такого геноциду є Олешки. Це місце в Україні, яке тепер зрівняне із землею. Де росіяни не давали ані дітям, ані дорослим отримувати їжу. Зараз ми говоримо не про голод там, а про геноцид. Ми намагаємося допомогти цим людям під окупацією», — сказав президент.

Він додав, що Україна акумулює всі можливі ресурси для підтримки людей у блокаді, але реалізація допомоги залишається надскладним завданням через повний контроль території російськими військами.

Водночас Зеленський подякував міжнародній спільноті, іноземним партнерам та кожному, хто бере участь у зусиллях, спрямованих на звільнення українських земель і повернення громадян під захист своєї держави.

Голод в Олешках: останні новини

Нагадаємо, журналісти «Слідство.Інфо» ідентифікували російські військові підрозділи, причетні до гуманітарної катастрофи та блокади в окупованих Олешках. За даними розслідувачів, цивільне населення морять голодом військовослужбовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

126-ту бригаду берегової оборони сформували в анексованому Криму 2014 року з колишніх українських військових-зрадників. Формування зазнало тяжких втрат під Вознесенськом і зараз воює на Херсонщині у складі угруповання «Днепр», потерпаючи від системної кризи й браку постачання. Розслідувачі встановили екскомандира підрозділу полковника Олега Александрова, який хизувався винищенням українців, та ймовірного нинішнього очільника Костянтина Кочеткова.

Другим причетним підрозділом є «елітний» 331-й парашутно-десантний полк із Костромської області під командуванням Олега Морозова. Цей полк відомий розстрілом українських воїнів під Іловайськом 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення брав участь у боях на Київщині, під Сватовим, Кремінною, Бахмутом та Часовим Яром, після чого був зафіксований у районі Олешок.

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