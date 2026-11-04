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Росія критично пошкодила українські ТЕС: енергетики показали наслідки ударів (фото)
ДТЕК показав наслідки масованої атаки на ТЕС. Три станції зупинили генерацію електроенергії.
В Україні енергетики показали, який вигляд мають її теплоелектростанції після масованої атаки РФ в ніч та вранці 3 листопада.
Про це повідомили ДТЕК.
Пошкоджені після атаки РФ українські ТЕС
За інформацією пресслужби, ворожий обстріл призвів до критичних пошкоджень обладнання. Через масштаб зруйнованих об’єктів станції були змушені повністю зупинити генерацію.
Наразі фахівці оцінюють наслідки ударів та обсяги необхідних відновлювальних робіт.
Нагадаємо, у ніч та вранці 3 листопада російські війська випустили десятки ракет і дронів по трьох ТЕС ДТЕК. Через масштабні пошкодження обладнання всі три станції припинили виробляти електроенергію.