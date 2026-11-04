Росія критично пошкодила українські ТЕС: енергетики показали наслідки ударів (фото)

Українські ТЕС після атаки РФ / © ДТЕК

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В Україні енергетики показали, який вигляд мають її теплоелектростанції після масованої атаки РФ в ніч та вранці 3 листопада.

Про це повідомили ДТЕК.

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Пошкоджені після атаки РФ українські ТЕС

За інформацією пресслужби, ворожий обстріл призвів до критичних пошкоджень обладнання. Через масштаб зруйнованих об’єктів станції були змушені повністю зупинити генерацію.

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Наразі фахівці оцінюють наслідки ударів та обсяги необхідних відновлювальних робіт.

Українські ТЕС після атаки РФ / © ДТЕК

Українські ТЕС після атаки РФ / © ДТЕК

Нагадаємо, у ніч та вранці 3 листопада російські війська випустили десятки ракет і дронів по трьох ТЕС ДТЕК. Через масштабні пошкодження обладнання всі три станції припинили виробляти електроенергію.

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