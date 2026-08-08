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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія кидає колосальні сили на один із напрямків: в ISW розкрили задум окупантів

Росіяни віддали пріоритет наступу на Добропілля для оточення міст так званого фортечного поясу Донецької області з південного заходу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Битва за Донбас триває

Битва за Донбас триває / © Associated Press

Кремль встановив новий термін повного захоплення Донецької області — до 31 грудня 2026 року. Але захоплення усього Донбасу до кінця року — це вкрай нереалістична задача для окупантів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, у червні 2026 року російські війська втратили 2,23 кв. км в районі Добропілля, а в липні 2026 року просунулися вперед на 34,67 кв. км. В районі Покровська, за даними експертів, у червні російські окупанти втратили 3,12 кв. км, а в липні — просунулися на 45,96 кв. км, включаючи просування на північний схід від Добропілля.

«Місячний темп просування російських військ у липні цього року вищий, ніж у червні, але все ще недостатній для захоплення решти Донецької області до нового терміну, встановленого Путіним — 31 грудня 2026 року», — йдеться у звіті.

ISW називає надзвичайно малоймовірним те, що армія РФ зможе найближчим часом захопити пояс міст-фортець Донбасу, що включає Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ та Краматорськ, якщо взагалі зможе це зробити.

РФ хоче захопити Донбас — останні новини

Російські війська не можуть одночасно наступати по всій 1300-кілометровій лінії фронту, тому зосереджують зусилля на окремих ділянках. Одним із головних напрямків для армії РФ залишається Покровський, де російське командування намагається просунутися у бік Добропілля, щоб отримати можливості для подальшого наступу на Костянтинівку, Краматорськ і Слов’янськ.

Російська влада від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже 15 разів встановлювала для армії РФ крайні терміни для захоплення всього Донбасу, і тепер встановлений новий такий термін: 31 грудня, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Москва називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні. Високопоставлені російські діячі неодноразово висловлювалися, що це ключове рішення, на яке в Москві чекають від Києва.

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