Росія кидає резерви під Покровськ: Сирський повідомив, що відбувається на цьому напрямку

На Покровському напрямку оперативна ситуація залишається вкрай складною. Росія кидає резерви на цей напрямок.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Деталі

За словами Сирського, він продовжує роботу безпосередньо на Покровському та Очеретинському напрямках, де ворог намагається нав’язати ЗСУ інтенсивні бойові дії. Лише за минулий тиждень тут відбулося близько 400 бойових зіткнень.

«Противник не полишає спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви», — наголосив головнокомандувач. Основним завданням українських сил, за його словами, залишається завдавання максимальних втрат ворогу, знищення його резервів і поступове зниження наступального потенціалу.

Під час роботи на місцях командування разом із командирами підрозділів детально аналізує перебіг бойових дій. Російські війська, зазначив Сирський, продовжують застосовувати тактику просування малими піхотними групами, що потребує постійного моніторингу поля бою, чіткої координації та гнучких тактичних рішень.

Окрему увагу на Покровському напрямку приділяють посиленню підрозділів безпілотних систем. Йдеться передусім про активніше застосування ударних дронів для ураження окупантів, а також розвиток логістики із залученням роботизованих комплексів.

«Змінюється війна — змінюємо підходи до її ведення», — підкреслив головнокомандувач, наголосивши, що масштабування сучасних технологій безпосередньо впливає на ефективність бойових дій і дозволяє зберігати життя українських воїнів.

На завершення Сирський подякував військовослужбовцям за злагоджену командну роботу, професіоналізм і знищення російських загарбників, наголосивши, що боротьба триває.

Раніше повідомили тривожні новини з Покровського напрямку. Росіяни просунулися до села Шахове.

«Цей населений пункт розташований в районі вже ліквідованого вклинення російських військ поблизу Добропілля, де росіяни не припиняють спроб знову прорвати оборону ЗСУ», — йдеться у повідомленні.