Війна в Україні

Реклама

На Гуляйпільському напрямку російські війська залучили до штурмів морську піхоту, десантників та елітні підрозділи операторів дронів.

Про це у прямому етері телеканалу Ми Україна повідомив головний сержант батальйону безпілотних систем 5 ОШБр Юрій Сиротюк.

За його словами, поява таких підрозділів не покращила якість атак противника, а лише вплинула на їхню інтенсивність. Елітні сили, як і раніше, використовуються як «м’ясо» для так званих «м’ясних штурмів».

Реклама

«Вони намагаються максимально накопичитися поблизу лінії фронту, підтягують свої резерви, підтягують дронщиків своїх, підтягують мінометку, тобто, напевно, що готуються до якогось стрибка. Очевидно, трошки дошкуляє те, що з’явилися їхні елітні дронщики. Їм дошкуляє те, що вони втратили контроль над старлінками, вони намагаються вибудовувати свою систему зв’язку, ми активно нищимо їхні антени, активно нищимо їхні розрахунки», — розповів військовий.

Раніше повідомлялося, що на півдні найактивнішим напрямком залишається Гуляйпільський. Крім штурмових дій, росіяни застосовують там тактику інфільтрації.

Ми раніше інформували, що російські війська здійснили спробу механізованого наступу в напрямку Гуляйполя із застосуванням бронетехніки.