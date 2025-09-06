Росія кинула в наступ на Покровськ досвідчених морпіхів

Війна в Україні / © Associated Press

Російське командування перекинуло у район Покровська на Донеччині досвідчені підрозділи морської піхоти.

Про це у суботу, 6 вересня, повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ, який тримає оборону міста на одній з ділянок.

Українські десантники зазначили, що ворог змінив тактику, намагаючись просочитися якомога глибше у місто невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями українських захисників.

«Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили нашої оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі „сірої зони“, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, ворог посилив штурмові дії на флангах — з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи 7 корпусу й оточити Покровську агломерацію.

Українські десантники зауважили, що ворог зменшив кількість авіаударів по «нульових» позиціях та одночасно збільшив їх по цивільних тилових цілях. Внаслідок цього у Покровську майже на 100% пошкоджений житловий фонд.

Захисники міста зазначили, що Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого «вирішального прориву» із застосуванням великої кількості особового складу та техніки.

«Ключова мета противника незмінна — захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ. Розуміючи плани противника, 7 корпус адаптує тактику захисних дій, логістику та вживає заходів з блокування ворожих сил у визначеному районі», — йдеться у повідомленні.

У смузі оборони 7 корпусу ДШВ українські бійці застосовують усі наявні сили та засоби для знищення техніки противника.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони вважають, що російська армія буде утримувати високі темпи наступу на фронті аж до моменту реальних перемовин про завершення війни.