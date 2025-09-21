Росія кинула значні сили на Покровський напрямок, ЗСУ контратакують: карти ISW

Війна в Україні / Ілюстративне фото / © Associated Press

Російські війська продовжують наступальні операції на сході України, зосереджуючи значну частину своїх зусиль на захопленні Донецької області. Найактивніші бої відбуваються на Покровському напрямку, де обидві сторони заявляють про просування. Ситуація на цьому відрізку фронту залишається вкрай напруженою.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські операції на території РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські сили, зокрема підрозділи Сил безпілотних систем (СБС), завдали серії успішних ударів по ключових об’єктах російської нафтопереробної інфраструктури в Саратовській та Самарській областях.

Було уражено Саратовський НПЗ та Новокуйбишевський НПЗ. Крім того, українські Сили спеціальних операцій (ССО) вразили Самарську лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС), яка відповідає за змішування експортної нафти Urals, що становить до 50% російського експорту.

Наступ на Півночі: Сумська та Харківська області

На цьому напрямку українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Кіндратівки, що на північ від міста Суми. За даними ISW, російські сили атакували в Сумській та Курській областях, а також поблизу Олексіївки та Юнаківки. Російські джерела стверджують, що ЗСУ контратакують поблизу Кіндратівки та Олексіївки.

На Харківщині російські війська просунулися в західній частині Вовчанська, на території нафтовидобувного заводу. За словами речника однієї з українських бригад, російські сили використовують дрони, зокрема оптоволоконні, що ускладнює ротацію українських підрозділів. За його даними, на цьому напрямку воюють іноземні найманці з Китаю, Білорусі та Кенії.

Основні зусилля Росії: Донецька область

Куп’янський напрямок

Російські війська продовжують наступ, але, за даними українського командування, не мають підтверджених просувань. Речник угруповання військ «Дніпро» спростував заяви російських джерел про захоплення залізничної станції в Куп’янську, зазначивши, що українські дрони перешкоджають переправленню важкої техніки ворога через річку Оскіл.

Лиманський напрямок

Російські війська нещодавно просунулися в межах східного Шандриголового. За даними ISW, тривають бої в районі Серебрянського лісництва.

Сіверський напрямок

За даними російських джерел, війська РФ просуваються до західних околиць Сіверська. Бої точаться також у Серебрянці та Верхньокам’янському.

Покровський напрямок

Це найгарячіша точка на карті бойових дій. Українські та російські війська просуваються. За даними ISW, українські сили нещодавно просунулися до північних околиць Новоторецького, а російські війська — в західній частині Новоекономічного. Український офіцер повідомив, що окупанти використовують нову тактику: відволікають ЗСУ погано оснащеними підрозділами, щоб просунутися іншою, добре екіпірованою групою. Також зафіксовано використання російськими солдатами антитепловізійних плащів.

Новопавлівський напрямок

Російські війська нещодалі просунулися в напрямку Великомихайлівки. Геолокаційні кадри свідчать, що вони, ймовірно, захопили населений пункт Березове.

Південний напрямок: Запорізька та Херсонська області

На Запорізькому напрямку російські сили продовжують наступальні дії, зокрема поблизу Гуляйполя та Оріхова, але не мають підтверджених просувань. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти завдали удару по цивільному автомобілю поблизу Гуляйполя, внаслідок чого загинуло двоє мирних жителів.

На Херсонському напрямку російські сили продовжують штурми поблизу Антонівських мостів. Речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин, пояснив, що окупанти намагаються захопити позиції біля мостів, щоб розгорнути там майданчики для запуску дронів. Росіяни також постійно намагаються проводити десантні операції на островах у дельті Дніпра.

Нагадаємо, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що після саміту на Алясці Володимир Путін чітко продемонстрував, що не зацікавлений у мирі. Експерт наголосив, що двозначність США та деяких країн НАТО лише погіршила ситуацію і призвела до посилення російських атак на Україну.