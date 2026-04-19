Масована атака на Чернігів / © MIL.IN.UA

У ніч проти 19 квітня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Чернігову.

Про це повідомив очільник міста Дмитро Брижинський.

«Місто знаходиться під масованою атакою ворога шахедами», — йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що у Чернігові зафіксовано падіння безпілотників, а інформація про наслідки наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 19 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що експерт назвав причину масованих ударів по Україні, серед яких поспіх Росії завдати сильніших пошкоджень країні.