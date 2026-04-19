Росія масовано атакувала Чернігів безпілотниками — МВА
Наслідки атаки наразі уточнюються.
У ніч проти 19 квітня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Чернігову.
Про це повідомив очільник міста Дмитро Брижинський.
«Місто знаходиться під масованою атакою ворога шахедами», — йдеться у повідомленні.
Він також зазначив, що у Чернігові зафіксовано падіння безпілотників, а інформація про наслідки наразі уточнюється.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 19 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
