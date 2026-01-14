Росія масовано атакувала енергетику Кривого Рогу

Ворог атакував енергетику / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Реклама

Увечері 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Кривого Рогу, застосувавши ударні безпілотники.

Про це повідомив очільник міста Олександр Вілкул.

За його словами, ворог знову атакував інфраструктурний об’єкт за допомогою дронів-камікадзе.

Реклама

«Ворог знову провів масовану атаку шахедами по об’єкту інфраструктури», — зазначив Вілкул.

Він також повідомив, що внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.

Наразі, за словами міського голови, на місці тривають відновлювальні роботи, комунальні та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували дронами Кривий Ріг, а балістикою та безпілотниками — Зеленодольську громаду.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Дніпропетровській області внаслідок нічної атаки без електроенергії залишилися близько 100 тисяч родин.