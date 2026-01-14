ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Росія масовано атакувала енергетику Кривого Рогу

Внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог атакував енергетику

Ворог атакував енергетику / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Увечері 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Кривого Рогу, застосувавши ударні безпілотники.

Про це повідомив очільник міста Олександр Вілкул.

За його словами, ворог знову атакував інфраструктурний об’єкт за допомогою дронів-камікадзе.

«Ворог знову провів масовану атаку шахедами по об’єкту інфраструктури», — зазначив Вілкул.

Він також повідомив, що внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.

Наразі, за словами міського голови, на місці тривають відновлювальні роботи, комунальні та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували дронами Кривий Ріг, а балістикою та безпілотниками — Зеленодольську громаду.

Ми раніше інформували, що у Дніпропетровській області внаслідок нічної атаки без електроенергії залишилися близько 100 тисяч родин.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie