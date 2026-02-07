ТСН у соціальних мережах

Росія потужно атакувала ТЕЦ і енергомережу на Прикарпатті: в області масові відключення світла

На Прикарпатті через пошкодження енергетики посилили графіки відключень світла.

Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі і зранку у суботу, 7 лютого, армія Російської Федерації завдала масованого удару по Івано-Франківській області. Ціллю став енергетичний об’єкт.

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Через складну ситуацію в енергосистемі в області одночасно застосовано 4,5 черги графіків погодинних вимкнень електроенергії», — наголосила вона.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Наразі відомо про пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.

Ситуація в енергетиці

«Прикарпаттяобленерго» повідомило, що пошкоджень зазнали мережі Івано-Франківської області.

Через атаку повністю було знеструмлено два населені пункти, а також два — частково (понад 500 споживачів). Окрім того, пошкоджень зазнали також лінії електропередавання. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією аварії.

Зауважимо, що міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що в Івано-Франківській області під атаку потрапила Бурштинська ТЕЦ. Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі країни.

Як повідомлялося, на Прикарпатті цілий ранок лунали сильні вибухи. Армія РФ атакувала місто Бурштин крилатими ракетами і дронами. Під прицілом опинилася місцева теплоелектростанція.

Також вибухи сталися в Івано-Франківську. Влада обласного центру заявила про важку ситуацію в в енергосистемі після обстрілу. Мер Руслан Марцінків наголосив, що графіки відключень можуть бути жорсткими, а також попросив людей запастися водою.

