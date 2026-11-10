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Росія масовано атакувала енергосистему України: де зникло світло та діють екстрені відключення
Російські війська атакували енергетичні об’єкти у восьми областях України, що призвело до аварійних знеструмлень.
У ніч проти 10 листопада та вранці російські війська здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися енергооб’єкти у восьми областях.
Про наслідки російських атак офіційно повідомили в «Укренерго» та ДТЕК.
У яких областях пошкоджено енергооб’єкти та де зникло світло
За інформацією НЕК «Укренерго», внаслідок чергової масованої атаки росіян ситуація в енергосистемі залишається напруженою:
Під ударом опинилися об’єкти у 8 областях: Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській;
Знеструмлення зафіксували у 6 регіонах: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
Як зазначають у НЕК «Укренерго», аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Найскладніша ситуація зранку склалася у Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях — там вимушено застосували графіки аварійних відключень.
Особливо напруженою залишається обстановка у столичному регіоні, про що заявили в енергокомпанії ДТЕК.
«Київ, Вишгородський і Бучанський райони Київщини: за командою Укренерго тривають екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — наголосили в пресслужбі ДТЕК.
Відключення світла в Україні 10 листопада: які обмеження діють для споживачів
Для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми України диспетчерський центр «Укренерго» запровадив вимушені обмеження споживання електроенергії до кінця доби.
Зокрема, передбачені такі заходи:
Для промислових підприємств — графіки обмеження потужності.
Для побутових споживачів — графіки погодинних відключень у частині областей. Одночасно можуть застосовувати від двох до чотирьох черг.
Обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, перебігу ремонтних робіт і можливостей балансування споживання.
Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкодженого обладнання. В «Укренерго» наголошують, що фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи цілодобово, однак їхній перебіг залежить від безпекової ситуації.
«Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація», — зазначили в «Укренерго».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія намагається роз’єднати країну по Дніпру. За його словами, для цього окупанти атакують важливі об’єкти інфраструктури, зокрема мости та енергетичні об’єкти.