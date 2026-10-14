Пожежа / © Фото з відкритих джерел

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Росіяни масовано атакували Кіровоградську область та обласний центр ввечері, 14 жовтня. На жаль, є загиблі. Під ударом опинилися об’єкти транспорту, логістики та промисловості.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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Атака РФ на Кіровоградщину 14 жовтня — що відомо

Увечері очільник ОВА Андрій Райкович повідомив про масовану ворожу атаку на Кіровоградщину та обласний центр. За його словами, під ударом опинилися об’єкти логістики, транспорту та промисловості. Посадовець закликав жителів залишатися в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.

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Пізніше голова ОВА повідомив про першого загиблого в обласному центрі, а о 22:37 підтвердив інформацію про другу жертву ворожого удару.

«Нищівна ворожа атака на область продовжується. На жаль, надійшло повідомлення про ще одного загиблого в обласному центрі. Мої співчуття обом родинам», — висловився посадовець.

Керівник адміністрації вкотре закликав жителів області дбати про власну безпеку та не ігнорувати застереження під час атаки.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, 14 жовтня, Росія атакувала реактивними безпілотниками Вінницю. У місті зафіксовано руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

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Також посеред дня 14 жовтня Росія атакувала реактивним безпілотником Луцьк. Пошкоджено цивільну інфраструктуру — гуртівню товарів.

До слова, як повідомив Володимир Зеленський, російські війська розпочали нову хвилю атак безпілотниками, здійснюючи свідомий і безперервний тиск на громадян України.

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