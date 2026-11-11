Росія масовано атакувала Кривий Ріг дронами: місто частково залишилося без світлата опалення

Ворог атакував Кривий Ріг / © ДСНС

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Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Кривому Рогу.

Про наслідки обстрілу повідомив у Telegram голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За його словами, через перебої з електропостачанням водопостачання та каналізаційну систему доводиться підтримувати за допомогою генераторів.

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«Місто частково без електрики. Водну та каналізаційну систему стабілізуємо на генераторах. З теплопостачанням буде важче», — зазначив Вілкул.

Наразі в Кривому Розі працюють аварійні бригади енергетичних і комунальних служб. Фахівці усувають наслідки російської атаки та докладають зусиль, щоб відновити роботу пошкодженої інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається залишити Кривий Ріг без тепла. Ворог атакує критичну інфраструктуру.

Ми раніше інформували, що російські війська атакували балістикою Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград, а після першої серії ударів у регіоні продовжили лунати повторні вибухи.

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