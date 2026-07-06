Росія масовано атакувала Київщину: є загиблий, десятки постраждалих і руйнування в трьох районах

Ракета / © ТСН.ua

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Унаслідок чергової масованої атаки РФ на Київську область загинула одна людина.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, ще 10 жителів області отримали поранення. Шістьох постраждалих із осколковими пораненнями та переломами кінцівок госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

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Наслідки ворожого обстрілу зафіксували у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

На місцях працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків російського удару та документування завданих руйнувань.

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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