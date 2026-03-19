ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

Росія масовано атакувала Одесу: перші подробиці

Після масованої ворожої атаки в Одесі пошкоджено житлову багатоповерхівку та нежитлову будівлю, а дані про постраждалих ще уточнюють.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Внаслідок масованої ворожої атаки є пошкодження житлової багатоповерхівки в одному з районів Одеси, а також нежитлової будівлі в іншому районі.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Всі оперативні та екстрені служби вже працюють на місцях.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie