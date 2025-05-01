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Росія масовано атакувала Одесу: що відомо про загиблих та наслідки
Унаслідок удару по Одесі є жертви та поранені, пошкоджені багатоповерхівки та школа.
У ніч проти 1 травня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Одесу. У місті пролунала серія вибухів.
Про наслідки повідомили у ДСНС.
«Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані», — йдеться у повідомленні.
В місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували.
В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.