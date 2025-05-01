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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
638
Час на прочитання
1 хв

Росія масовано атакувала Одесу: що відомо про загиблих та наслідки

Унаслідок удару по Одесі є жертви та поранені, пошкоджені багатоповерхівки та школа.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці атаки

На місці атаки / © ДСНС

У ніч проти 1 травня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Одесу. У місті пролунала серія вибухів.

Про наслідки повідомили у ДСНС.

«Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані», — йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли Одесу / © ДСНС

Росіяни обстріляли Одесу / © ДСНС

В місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували.

В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
638
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