Росія масовано атакувала Одесу: що відомо про загиблих та наслідки

На місці атаки / © ДСНС

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У ніч проти 1 травня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Одесу. У місті пролунала серія вибухів.

Про наслідки повідомили у ДСНС.

«Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані», — йдеться у повідомленні.

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Росіяни обстріляли Одесу / © ДСНС

В місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували.

В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.