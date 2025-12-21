Росія масовано атакувала південь Одещини: що стало ціллю

Стовп диму / © DepositPhotos

Реклама

Вночі 21 грудня армія РФ здійснила чергову масовану атаку на Одеську область. Цього разу під вогнем опинилася цивільна інфраструктура на півдні регіону.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами посадовця, атака була масованою. Пріоритетними цілями для росіян стали об’єкти життєзабезпечення та логістики:

Реклама

портова інфраструктура;

транспортні вузли;

промислові об’єкти.

Наслідки обстрілу

Внаслідок влучань та падіння уламків на місцях ударів спалахнули пожежі. Також зафіксовано пошкодження майна на атакованих об’єктах. Рятувальні служби оперативно відреагували на виклики для ліквідації наслідків.

За даними ОВА, минулося без людських жертв чи потерпілих.

«На щастя, обійшлося без постраждалих», — наголосив очільник ОВА.

Влада вкотре закликає мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Реклама

Раніше йшлося про те, яка ситуація зі світлом та водою на Одещині.

«Питання по світлу ще присутні, ще діють графіки відключень, але загалом ситуація вже стабілізована. Тиждень тому ми мали повний блекаут у місті, а зараз постачання електроенергії в домівки одеситів відновлено. Світло подається за графіками, і сподіваємося, що ця ситуація залишатиметься незмінною. Коли графіки зрозумілі та їх дотримуються, людям набагато легше планувати своє життя», — зазначив депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко.