Росія масовано атакувала Суми: пошкоджено медичний заклад

ППО / © ТСН.ua

У Сумах вранці 21 квітня пролунала серія вибухів під час чергової атаки РФ по місту.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

За його словами, в одній із прибудинкових територій Зарічного району зафіксовано понад п’ять влучань. Внаслідок атаки у житлових будинках вибито вікна, також спалахнули автомобілі.

Крім того, зафіксовано влучання в дах одного із закладів охорони здоров’я. Інформація про постраждалих або загиблих наразі уточнюється.

Міська влада закликала жителів не залишати укриттів, адже зберігається загроза повторних ударів.

Зарічний район Сум уже неодноразово опинявся під російськими ударами, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Бойові дії на Сумщині — останні новини

Раніше ТСН.ua повідомив, що російські війська розпочали активні штурми на різних відтинках фронту в Сумській області. Наразі зафіксовано чотири вклинення ворога вздовж кордону, де тривають складні бої.

Напередодні десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ відбили спробу російського прориву на Сумщині з використанням нестандартної тактики: окупанти намагалися прокрастися через газову трубу та атакували на квадроциклах і мотоциклах. Українські захисники вчасно виявили ворога та завдали йому втрат.

Нагадаємо, російська армія намагається створити буферну зону на Сумщині, вишукуючи слабкі місця в обороні. За даними DeepState на 15 квітня, окупанти просунулися в районах Грабовського та Миропільського, захопивши або проникнувши на територію площею близько 150 кв. км. Сили оборони знають про ці дії, контролюють ситуацію та вживають заходів для стримування ворога.