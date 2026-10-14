ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4440
Час на прочитання
1 хв

Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами: під ударом кілька регіонів

Головною ціллю ворога могла бути енергетична інфраструктура.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

Російські загарбники у ніч проти 14 жовтня здійснили масовану ракетну атаку на Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, ворог запускав балістичні ракети з північного та східного напрямків.

Під ударами балістичних ракет опинилися Київ, Житомир і Харків, а також Полтавська та Київська області.

За попередньою інформацією, основною ціллю російської атаки могла бути енергетична інфраструктура України.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 жовтня російські війська здійснили ракетну атаку на Київ та Житомир.

Ми раніше інформували, що у Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали ввечері 13 жовтня.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie