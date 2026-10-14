- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4440
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами: під ударом кілька регіонів
Головною ціллю ворога могла бути енергетична інфраструктура.
Російські загарбники у ніч проти 14 жовтня здійснили масовану ракетну атаку на Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, ворог запускав балістичні ракети з північного та східного напрямків.
Під ударами балістичних ракет опинилися Київ, Житомир і Харків, а також Полтавська та Київська області.
За попередньою інформацією, основною ціллю російської атаки могла бути енергетична інфраструктура України.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 жовтня російські війська здійснили ракетну атаку на Київ та Житомир.
Ми раніше інформували, що у Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали ввечері 13 жовтня.