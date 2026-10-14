Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами: під ударом кілька регіонів

Робота сил ППО / © Getty Images

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Російські загарбники у ніч проти 14 жовтня здійснили масовану ракетну атаку на Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За даними військових, ворог запускав балістичні ракети з північного та східного напрямків.

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Під ударами балістичних ракет опинилися Київ, Житомир і Харків, а також Полтавська та Київська області.

За попередньою інформацією, основною ціллю російської атаки могла бути енергетична інфраструктура України.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 жовтня російські війська здійснили ракетну атаку на Київ та Житомир.

Ми раніше інформували, що у Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали ввечері 13 жовтня.

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