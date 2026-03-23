Росія масовано атакувала Україну безпілотниками: скільки цілей збила ППО

Вночі 23 березня російські війська здійснили масштабну атаку безпілотниками по території України. Знищено або подавлено 234 ворожі БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Деталі про атаку по Україні 23 березня

Як інформують ПС, загалом із 18:00 22 березня противник випустив 251 ударний БпЛА різних типів, зокрема Shahed, «Гербера», «Італмас» та інші. Близько 150 із них становили саме дрони-камікадзе типу «Шахед».

Пуски здійснювалися з напрямків Брянська, Орла, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованого Криму (Гвардійське).

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 234 ворожих БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Водночас є влучання 17 ударних дронів у 11 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих БпЛА на восьми локаціях.

Атака триває, додають у Повітряних силах, адже у небі над Україною ще є ворожі безпілотники. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Удари РФ по Україні — останні новини

Вчора, 22 березня, росіяни вдарили по Кривому Рогу. Є поранені люди. Як повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа, потерпілі — 31 та 58-річні чоловіки. Їм надається необхідна допомога медиків. Через ворожу атаку сталася пожежа, але рятувальники швидко ліквідували займання.

Сьогодні, 23 березня, під ударом опинилися житлові будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура. Є пошкодження у двох приватних будинках, але, на щастя, без постраждалих.