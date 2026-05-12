Росія масовано атакувала Україну дронами: де лунали вибухи

БпЛА Shahed

Росія в ніч проти 12 травня здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по території України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові заявили, що ворог атакував Україну зі сходу, півдня та півночі. Велика кількість БпЛА фіксувалася на Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпро

Внаслідок атаки на Дніпро одна людина була поранена, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Крім того, у місті сталася пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

Київ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні, виникла пожежа. Її ліквідували.

В будинку пошкоджений дах технічного поверху. Інших руйнувань немає. За допомогою до медиків наразі ніхто не звертався.

Житомир

Також повідомлялося про вибухи у Житомирі, офіційної інформації щодо руйнувань та постраждалих наразі не надходило.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 12 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що внаслідок російської дронової атаки на Чернігівщині загинув батько і син.

