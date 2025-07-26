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Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами: куди бив ворог
У ніч на 26 липня російські окупанти завдали масштабної комбінованої атаки по Україні.
Російські загарбники в ніч проти 26 липня завдали по Україні масованого ракетно-дронового удару.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За інформацією військових, ворог застосував крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони і керовані авіаційні бомби (КАБ). Основні удари прийшлись на Харківську й Дніпропетровську області.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто майже три години перебувало під масованою комбінованою атакою. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння — керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе.
Під основним ударом перебував Київський район міста, влада повідомляла про двох поранених.
«Попередньо зафіксовано 4 удари керованими авіабомбами, 2 удари балістичними ракетами та близько 15 атак шахедами», — йдеться у повідомленні.
Крім того, на Харківщині під ударом було місто Зміїв, по якому ворог завдав удару ракетою та 10 БпЛА. В Харківській ОВА повідомили, що внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.
На Дніпропетровщині під у даром були міста Дніпро та Камʼянське, які атакували крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони.
У Камʼянському внаслідок атаки була зафіксована пожежа на одному з підприємств. Також пожежі фіксувались у Дніпрі.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 липня завдали ракетного удару по Камʼянському на Дніпропетровщині.
Ми раніше інформували, що у Харкові в ніч проти 26 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.