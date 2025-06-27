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Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, наслідки обстрілу: головні новини ночі 27 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 червня 2025 року:
Росія вночі атакувала Україну ракетами «Калібр» Читати далі –>
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