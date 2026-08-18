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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія масовано атакувала Україну реактивними дронами: скільки збила ППО

Росія атакувала Україну реактивними «Шахедами» серед дня. У ПС розкрили результат роботи ППО.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Рекативні дрони

Рекативні дрони / © ТСН

Упродовж дня 18 серпня російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів», направивши основний удар на Київщину. Сили ППО збили та знешкодили більшість ворожих дронів.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

РФ атакувала Україну реактивними «Шахедами» — що відомо

За попередніми даними оборонців, протягом денної пори — з 07:00 до 18:30 — підрозділи протиповітряної оборони знешкодили понад 70 реактивних БпЛА противника.

За інформацією військових, у кількох місцях зафіксували влучання безпілотників та падіння уламків, деталі ще уточнюють. Окрім цього, у командуванні попередили про загрозу увечері та продовження роботи ППО.

«Після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА! Бойова робота триває, не ігноруйте правила безпеки!», — повідомили у Повітряних Силах.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, 18 серпня під час повітряної атаки на Київ у Дніпровському районі столиці зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників за двома різними адресами.

Раніше ми попереджали, що 18 серпня, у Києві була оголошена повітряна тривога, після чого пролунали вибухи. Столицю атакують реактивні дрони Росії.

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