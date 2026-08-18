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Росія масовано атакувала Україну реактивними дронами: скільки збила ППО
Росія атакувала Україну реактивними «Шахедами» серед дня. У ПС розкрили результат роботи ППО.
Упродовж дня 18 серпня російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів», направивши основний удар на Київщину. Сили ППО збили та знешкодили більшість ворожих дронів.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.
РФ атакувала Україну реактивними «Шахедами» — що відомо
За попередніми даними оборонців, протягом денної пори — з 07:00 до 18:30 — підрозділи протиповітряної оборони знешкодили понад 70 реактивних БпЛА противника.
За інформацією військових, у кількох місцях зафіксували влучання безпілотників та падіння уламків, деталі ще уточнюють. Окрім цього, у командуванні попередили про загрозу увечері та продовження роботи ППО.
«Після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА! Бойова робота триває, не ігноруйте правила безпеки!», — повідомили у Повітряних Силах.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, 18 серпня під час повітряної атаки на Київ у Дніпровському районі столиці зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників за двома різними адресами.
Раніше ми попереджали, що 18 серпня, у Києві була оголошена повітряна тривога, після чого пролунали вибухи. Столицю атакують реактивні дрони Росії.