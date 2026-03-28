ТСН у соціальних мережах

Росія масовано атакувала Україну сотнями дронів: скільки цілей збила ППО

Росія атакувала Україну сотнями безпілотників. Сили ППО знищили 252 із 273 дронів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Атака дронів по Україні 28 березня

Атака дронів по Україні 28 березня / © tsn.ua

У ніч проти 28 березня Росія здійснила масовану атаку дронами по Україні, випустивши сотні безпілотників різних типів. Основний удар припав на Одещину.

Про це повідомили в Повітряних Силах України.

Від 18:00 27 березня ворог застосував 273 ударні БпЛА, зокрема типів Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших. Пуски здійснювалися з території РФ — з напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 07:30 українська ППО збила або подавила 252 ворожі безпілотники. Водночас зафіксовано влучання 21 ударного дрона у 18 локаціях. Крім того, уламки збитих БпЛА впали ще на дев’яти локаціях.

Після 07:00 російські війська завдали повторних ударів безпілотниками по Одещині та низці регіонів на півночі й сході України.

«Результати бойової роботи уточнюються», — йдеться в повідомленні.

Нічна атака по Україні 28 березня — останні новини

У ніч на 28 березня російська армія здійснила атаку ударними дронами по Одесі. За даними ДСНС, рятувальники евакуювали 81 людину, серед постраждалих є дитина.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, телецентр та об’єкти критичної інфраструктури. На момент удару в пологовому перебували 80 людей, зокрема 33 медпрацівники. Усі вони були в укритті.

За даними міської військової адміністрації, наслідки атаки зафіксовано у трьох районах Одеси. Відомо про двох загиблих та 11 постраждалих. Одного із загиблих рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку.

Окрім цього, російські війська масовано атакували безпілотниками Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Там загинула одна людина, є поранені.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

