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Росія масовано атакувала великий обласний центр «Шахедами»: пролунали вибухи
Ворожі дрони влучили у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах міста.
Російські загарбники в ніч проти 16 червня масовано атакували Харків ударними безпілотниками.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Він заявив, що було зафіксовано влучання «шахедів» у Київському та Шевченківському районах міста.
«Також маємо попередню інформацію про влучання в будинок у Немишлянському районі», — йдеться у повідомленні.
Пізніше Терехов додав, що внаслідок атаки у Шевченківському районі зафіксовано влучання на території одного з парків. Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти.
Також ще одне влучання у Шевченківському районі сталося на території гаражного кооперативу.
Моніторингові канали повідомляли, шо місто атакували близько 10 ворожих ударних безпілотників.
Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано руйнування після нічної атаки, яку влаштував ворог.
Ми раніше інформували, що під час атаки російських ударних безпілотників серії вибухів пролунали у Дніпрі, Кам’янському та Харкові.