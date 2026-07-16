Росія масовано атакувала великий обласний центр «Шахедами»: пролунали вибухи

Харків атакували БпЛА / © Getty Images

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Російські загарбники в ніч проти 16 червня масовано атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він заявив, що було зафіксовано влучання «шахедів» у Київському та Шевченківському районах міста.

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«Також маємо попередню інформацію про влучання в будинок у Немишлянському районі», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Терехов додав, що внаслідок атаки у Шевченківському районі зафіксовано влучання на території одного з парків. Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти.

Також ще одне влучання у Шевченківському районі сталося на території гаражного кооперативу.

Моніторингові канали повідомляли, шо місто атакували близько 10 ворожих ударних безпілотників.

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Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано руйнування після нічної атаки, яку влаштував ворог.

Ми раніше інформували, що під час атаки російських ударних безпілотників серії вибухів пролунали у Дніпрі, Кам’янському та Харкові.

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