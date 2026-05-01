Росія масовано атакувала Вінниччину десятками дронів: є руйнування і постраждала

Зруйнований будинок через атаку дронів на Вінниччині / © Наталія Заболотна

Російські війська 1 травня атакували Вінницьку область десятками дронів. Унаслідок падіння безпілотника зруйновано приватний будинок, є поранена.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Під час сьогоднішньої атаки над у повітряному просторі над Вінницькою областю зафіксували 74 ворожі безпілотники.

Унаслідок падіння одного з дронів було зруйновано житловий будинок.

Також постраждала жінка — її госпіталізували, наразі загрози життю немає.

Атака на захід України 1 травня — що відомо

Посеред дня 1 травня Росія здійснила масовану атаку ударними дронами по заходу України: цілі зайшли через Сумщину та пройшли транзитом через Київську й Черкаську області. Вибухи прогриміли спершу на Хмельниччині, після чого ворожий рій БпЛА попрямував на Тернопільщину.

Невдовзі стало відомо, що Тернопіль зазнав масованої атаки близько 60 дронів, що спричинило серію потужних вибухів та масштабне задимлення міста. Через удари частина мікрорайонів, зокрема Центр, Канада та Сонячний, залишилася без електроенергії. Мер Сергій Надал закликав мешканців перебувати в укриттях, не користуватися транспортом та щільно зачинити вікна.

Вибухи пролунали і в Рівному під час тривоги. Ворожі безпілотники атакували місто зі східного напрямку, їх фіксували в кількох районах обласного центру. Місцеві мешканці та журналісти заявили про роботу ППО та звуки ударів невдовзі після оголошення загрози дронів.

