Росія масовано атакувала залізницю і енергетику України: всі деталі обстрілу 6 грудня

РФ атакувала енергетику України / © Getty Images

Реклама

У ніч проти 6 грудня Росія здійснила чергову масштабну ракетно-дронову атаку по Україні. Вибухи лунали і вночі, і зрання. Як вказує очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, російські атаки знову спрямовані на енергетичну. інфраструктуру.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку у День святого Миколая.

Київська область

«Тяжка ніч для Київщини. Ворог масовано атакував область ракетами та дронами. Під ударом житлові будинки, залізнична інфраструктура та обʼєкти бізнесу», — повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

Реклама

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що майже всю ніч під обстрілом перебували Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київщини.

Зокрема, у місті Фастів виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно — вагонного депо.

Київщина всю ніч перебувала під ворожою атакою / © Getty Images

У селі Нові Петрівці біля Києва через уламки безпілотника виникла пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв. метрів. Також у цьому населеному пункті сталося загорання трьох вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок та ще шість будинків пошкоджено.

У селі Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та руйнація приватної будівлі. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Реклама

Через атаку на Київщині поранень зазнали троє цивільних, повідомив очільник області Микола Калашник

У Вишгородському районі жінка 1979 року народження була госпіталізована до місцевої лікарні з уламковим ушкодженням руки, грудної клітки та спини, закритою травмою шийного відділу хребта.

Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації. Через обстріли залізничної інфраструктури у Фастові було змінено рух електропоїздів, повідомила «Укрзалізниця».

Крім Київщини під удари російських ракет і БпЛА влучили інші регіони України.

Реклама

Зокрема, під ударом була енергетична інфраструктура в Зеленодольську на Дніпропетровщині, повідомив очільник області Владислав Гайваненко.

Внаслідок удару БпЛА у Павлограді горіли гараж і господарська споруда.

Під вогнем опинився Нікополь, тут постраждав 11-річний хлопчик. Йому надали необхідну допомогу.

Луцьк

Унаслідок масованої дронової атаки на Луцьк в одному з мікрорайонів міста спалахнули продуктові склади, повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Реклама

Близько сьомої години ранку він поінформував про три ворожих БпЛА, які летіли на Луцьк з різних напрямків, по них працювала ППО. По тому він неодноразово повідомляв про підліт чергового дрона до міста.

Одеська область

Одещина також пережила атаку ворожих дронів. Критична інфраструктура переведена на генератори, повідомили в ОВА. У місті розгорнуто «Пункти незламності». За попередніми даними, жертв та постражадлих немає.

У регіоні внаслідок пошкоджень без теплопостачання залишаються 9 500 абонентів, без водопостачання 34 000 абонентів. Триває перезаживлення до резервних ліній.

Одещина пережила атаку / © Getty Images

Під атакою опинилися і портові об’єкти: частина інфраструктури знеструмлена, оператори перейшли на резервне живлення від генераторів. Уламками й вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю та елементи портової інфраструктури.

Реклама

Чернігів

У місті — складна ситуація після атаки РФ. Ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів. Інформації про постраждалих не надходило.

На місцях ударів виникли пожежі / © ДСНС

Обстріли РФ зірвали графік руху поїздів

Нічне пошкодження колій на ключовому напрямку «Укрзалізниці» призвело до термінових коригувань руху приміських поїздів, що зачепило одразу кілька маршрутів у столичному регіоні.

Після масованої атаки в ніч на 6 грудня, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру в районі Фастова, «Укрзалізниця» змушена тимчасово перебудувати рух частини приміських поїздів.

Реклама

Деякі потяги сьогодні не вийдуть на лінії, а інші курсуватимуть за альтернативними маршрутами, прямуючи до станцій Мотовилівка, Фастів-2 і Кожанка.

Пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати актуальний розклад, оскільки зміни можуть оновлюватися в міру виконання ремонтних робіт та оцінки технічного стану шляхів.

У Полтаві внаслідок ударів по об’єктах енергетики також виникли проблеми з електропостачанням. Аналогічна ситуація спостерігалася на Рівненщині. Тако російська атака залишила частину Херсона без світла.

Росіяни атакувала українські міста / © Getty Images

Повітряні сили ЗСУ також інформували про крилаті ракети курсом на Львівщину, Тернопільщину, Хмельниччину. Через активність дальньої авіації РФ у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації.

Реклама

Українські сили ППО працювали по всіх напрямках, однак наслідки атаки в багатьох регіонах ще уточнюються.