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Росія масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами": перші подробиці
Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів.
У ніч на понеділок Запоріжжя зазнало чергової російської атаки. За попередніми даними троє людей дістали поранень.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог вдарив по обʼєкту інфраструктури, внаслідок чого пошкоджено будівлі та спалахнула пожежа.
«Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань. Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей», — йдеться в повідомлені.
На місці удару працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.
Через атаку в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням.
Нагадаємо, ввечері 6 травня російські війська вдарили балістичними ракетами по одному з передмість Сум. Внаслідок атаки загинуло 3 людини, серед них — 6-річна дитина.