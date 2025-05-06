Росія масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами": перші подробиці

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

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У ніч на понеділок Запоріжжя зазнало чергової російської атаки. За попередніми даними троє людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог вдарив по обʼєкту інфраструктури, внаслідок чого пошкоджено будівлі та спалахнула пожежа.

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«Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань. Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей», — йдеться в повідомлені.

На місці удару працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Через атаку в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням.

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Нагадаємо, ввечері 6 травня російські війська вдарили балістичними ракетами по одному з передмість Сум. Внаслідок атаки загинуло 3 людини, серед них — 6-річна дитина.