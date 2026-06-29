Росія масовано атакує прифронтові АЗС: що стоїть за новою тактикою ворога

Російський удар по АЗС / © Олег Синєгубов

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Після українських ударів по логістичних об’єктах окупанти вирішили знищувати прифронтові АЗС. Для цього вони застосовують як ударні безпілотники типу «Шахед», так і інші дрони крилатого та роторного типу.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Наразі під ударами опинилися автозаправні станції у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

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Радник міністра оборони наголосив, що цивільні АЗС не впливають на військові поставки пального. За його словами, такі атаки спрямовані на терор мирного населення.

«Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці — знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продаж пального та заправлятися», — додав Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявляв, що за останні два місяці в Україні згоріло понад 150 АЗК. Він також зазначив, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

«На перший погляд, це нагадує ситуацію в Росії. Але результат — кардинально різний. У Росії після ударів виникають черги на заправках, дефіцит пального в окремих регіонах і перебої з постачанням. В Україні ж таких проблем немає», — додав колишній міністр.

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