Росія масовано атакує реактивними БпЛА: Ігнат про нову тактику ворога та відсоток збиття

Юрій Ігнат

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Окупаційні війська активно переходять на реактивні безпілотники, ліквідація яких вимагає значно більше зусиль, ніж знищення звичайних «Шахедів-136».

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНІАН.

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За словами Ігната, у вівторок, 1 вересня, серйозній атаці піддалися Київщина та Одещина. Як зазначив військовий, збито багато дронів, п’ять балістичних ракет та майже всі крилаті ракети. Водночас за умов наявності більшої кількості ракет-перехоплювачів показник був би значно вищий, зазначив представник ПС України.

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«Відсоток збитих дронів залишається великим, попри те, що сьогодні противник змінив тактику та застосовує більше реактивних БпЛА. Багато ракет не досягають цілей», — сказав Ігнат.

Зокрема, за його словами, ворог може застосовувати, окрім «класичних» Іскандер-М, також корейські балістичні ракети KN-23, «Циркони» та С-400, яких фіксується дуже багато.

Як додав Ігнат, серед загальної кількості дронів, які противник сьогодні запустив по Україні, третина — реактивні БпЛА. Ворог запускає дрони по столиці різними маршрутами, серед яких один пролягає, у тому числі через Київське море. Багато безпілотників перехоплюється, однак певна кількість, все ж таки, проривається, зокрема сьогодні сталося влучання по житловому будинку.

За словами військового, Росія значно збільшила кількість дронів, якими атакує Україну, тільки за чотири доби їх кількість склала 800 одиниць. Така тенденція спостерігається з літа.

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«Ворог наростив їхнє застосування у липні вп’ятеро — у порівнянні з червнем. Така ж тенденція продовжилась зараз, у серпні. І, станом на зараз, відомо, що у серпні було застосовано понад 2800 реактивних БпЛА. Відсоток збиття, звісно, менший ніж звичайних дронів», — зазначив він.

За словами Ігната, реактивних дронів вдається збити близько 60%, у той час, як «класичних» «Шахедів» знищується 90-95%.

Як зазначив військовий, маршрути запуску реактивних БпЛА ворог постійно змінює. Наприклад, коли на певному напрямку Сили оборони мають посилення протиповітряної оборони, наступного разу противник може змінити маршрут та тактику застосування — вид засобів ураження, висоту прольоту тощо. Тому реагувати на дії росіян треба миттєво, наголосив Ігнат.

За словами військового, доводиться застосовувати різні засоби протидії, у тому числі авіаційні гармати, тому така робота українських пілотів є буквально «ювелірною». Бо потрібно так підібратися до засобу ураження противника, щоб збити його та одночасно не потрапити під уламки.

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Нагадаємо, сьогодні вранці, 1 вересня, Росія вдарила по багатоповерхівці у Подольському районі Києва. Внаслідок атаки російського безпілотника сталася пожежа у 16-поверхівці в житловому комплексі «Місто квітів». Троє людей постраждали в багатоповерхівці в Подільському районі. Загалом від початку доби у Києві восьмеро постраждалих. Загинули вісім людей.

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