Росія масовано атакує Сумщину: загинув чоловік, поранено щонайменше 10 цивільних

Дрон / © ТСН.ua

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Російські війська від ночі й протягом дня 21 червня завдають ударів по громадах Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби та безпілотники. Внаслідок атак загинув чоловік, ще щонайменше 10 мирних жителів зазнали поранень.

За інформацією начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, останніми днями в області фіксують суттєве зростання інтенсивності ударів керованими авіабомбами по околицях обласного центру.

Близько 16:00 російська армія завдала удару КАБами по околицях Суми. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них 75-річна жінка, яку госпіталізували. Її життю наразі нічого не загрожує.

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Також по допомогу медиків звернулася жінка з трирічною дитиною. Під час вибуху мати прикрила доньку собою, однак дівчинка травмувала кінцівку. Після огляду лікарів дитину відпустили на амбулаторне лікування.

Ще одна жінка дістала поранення під час атаки російського безпілотника на території Сумської громади, коли перебувала на відкритій місцевості.

У Тростянецькій громаді внаслідок удару дрона по транспорту постраждали дві жінки, вони лікуються амбулаторно.

У Зноб-Новгородській громаді російський безпілотник атакував цивільний автомобіль на автошляху. Поранений водій, його травми попередньо оцінюють як легкі.

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Ще один місцевий житель постраждав у Великописарівській громаді після того, як окупанти скинули вибухівку з дрона. Чоловік перебуває у лікарні під наглядом медиків.

В обласній військовій адміністрації закликають жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже атаки по регіону тривають.

Нагадаємо, вночі проти 17 червня окупаційна армія масовано вдарила по місту Тростянець у Сумській області, знищивши всі заправки.

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