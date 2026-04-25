Росія масовано атакує Україну: де лунають вибухи

Ракетний удар по Україні / © ТСН.ua

У ніч проти 25 квітня російські загарбники завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру та Харкову.

Про це йдеться у повідомленні військових та місцевих влади.

У Повітряних силах заявили, що балістичні ракети ворог запускав в сторону Запоріжжя, Дніпропетровщини та Харківщини.

Очільник Харкова Ігор терезів заявив про фіксацію кількох вибухів у місті.

«Ворог кілька разів ударив по Київському району. Наслідки уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Крім того, моніторингові канали повідомляють, що Дніпро також атакували крилаті ракети, які були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 квітня атакували Дніпро ударними безпілотниками, внаслідок чого знялася пожежа.

Ми раніше інформували, що російські війська масовано атакували Шостку Сумської області ударними безпілотниками.