Росія масовано атакує Україну: де лунають вибухи
Ворог застосовує балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.
У ніч проти 25 квітня російські загарбники завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру та Харкову.
Про це йдеться у повідомленні військових та місцевих влади.
У Повітряних силах заявили, що балістичні ракети ворог запускав в сторону Запоріжжя, Дніпропетровщини та Харківщини.
Очільник Харкова Ігор терезів заявив про фіксацію кількох вибухів у місті.
«Ворог кілька разів ударив по Київському району. Наслідки уточнюються», — йдеться у повідомленні.
Крім того, моніторингові канали повідомляють, що Дніпро також атакували крилаті ракети, які були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 квітня атакували Дніпро ударними безпілотниками, внаслідок чого знялася пожежа.
Ми раніше інформували, що російські війська масовано атакували Шостку Сумської області ударними безпілотниками.