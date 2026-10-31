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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія масовано атакує Україну, цілі летять на захід і центр: де зараз небезпечно (мапа)

Російські війська проводять масовану атаку на Україну, запускаючи ударні та реактивні безпілотники у напрямку центральних і західних регіонів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ППО працює по ворожих дронах

ППО працює по ворожих дронах / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Росія здійснює чергову масовану атаку по території України, зафіксовано рух ударних та реактивних безпілотників у напрямку центральних та західних областей, а також КАБи по Запоріжжю.

Про це станом на зараз повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Згідно з оперативними даними військових, атака охоплює кілька регіонів:

  • Київ та область: реактивні БпЛА рухаються на Яготин та Переяслав, зафіксовано ударний БпЛА на Велику Димерку, а також загроза фіксується безпосередньо для столиці. Реактивний БпЛА на Білу Церкву. Реактивний БпЛА на Васильків.

  • Черкащина: зафіксовано рух реактивних БпЛА курсом на Лисянку та Єрки, а також ударний дрон пролягав повз Шполу у північно-західному напрямку. Ударні БпЛА на Черкаси з півночі.

  • Криворізький район (Дніпропетровщина): реактивні БпЛА рухаються у напрямку Кіровоградщини.

  • Вінниччина: ударні безпілотники фіксуються в районах населених пунктів Хмільник та Турбів, а також Погребище.

  • Запорізька область: ворог завдає ударів керованими авіабомбами (КАБ).

  • Хмельницька область: ударний БпЛА повз Стару Синяву курсом на Хмельницький.

Мапа тривог станом на вечір 31 жовтня

Мапа тривог станом на вечір 31 жовтня

Ворожих дронів стає все більше.

Жителів небезпечних регіонів закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та не ігнорувати правила безпеки.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня Росія завдала чергового удару по Києву. За словами очевидців, перші вибухи у столиці пролунали ще до того, як у місті офіційно увімкнули сигнал повітряної тривоги.

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