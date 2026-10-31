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Росія масовано атакує Україну, цілі летять на захід і центр: де зараз небезпечно (мапа)
Російські війська проводять масовану атаку на Україну, запускаючи ударні та реактивні безпілотники у напрямку центральних і західних регіонів.
Росія здійснює чергову масовану атаку по території України, зафіксовано рух ударних та реактивних безпілотників у напрямку центральних та західних областей, а також КАБи по Запоріжжю.
Про це станом на зараз повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Згідно з оперативними даними військових, атака охоплює кілька регіонів:
Київ та область: реактивні БпЛА рухаються на Яготин та Переяслав, зафіксовано ударний БпЛА на Велику Димерку, а також загроза фіксується безпосередньо для столиці. Реактивний БпЛА на Білу Церкву. Реактивний БпЛА на Васильків.
Черкащина: зафіксовано рух реактивних БпЛА курсом на Лисянку та Єрки, а також ударний дрон пролягав повз Шполу у північно-західному напрямку. Ударні БпЛА на Черкаси з півночі.
Криворізький район (Дніпропетровщина): реактивні БпЛА рухаються у напрямку Кіровоградщини.
Вінниччина: ударні безпілотники фіксуються в районах населених пунктів Хмільник та Турбів, а також Погребище.
Запорізька область: ворог завдає ударів керованими авіабомбами (КАБ).
Хмельницька область: ударний БпЛА повз Стару Синяву курсом на Хмельницький.
Ворожих дронів стає все більше.
Жителів небезпечних регіонів закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та не ігнорувати правила безпеки.
Нагадаємо, ввечері 30 жовтня Росія завдала чергового удару по Києву. За словами очевидців, перші вибухи у столиці пролунали ще до того, як у місті офіційно увімкнули сигнал повітряної тривоги.