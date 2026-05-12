- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 935
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія масовано атакує Україну ударними безпілотниками: у Києві пролунали вибухи
Ворог запустив ударні БпЛА з кількох напрямків.
Російські загарбники в ніч проти 12 травня масовано атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказано, що ворожи БпЛА у великій кількості фіксуються у на Чернігівщині, які прямують у західному напрямку.
Кілька груп ворожих БпЛА на півночі, сході та заході Сумщини — курсом на Чернігівщину.
Велика кількість ворожих БпЛА на півночі, сході та в центрі Чернігівщині — курсом на захід.
Група БпЛА на сході Київщини — курсом на Бровари, Бориспіль.
Група БпЛА на півночі Херсонщини, сході Миколаївщини — курсом на північ.
Група БпЛА на півночі Донеччини, півдні Харківщини — курсом на Дніпропетровщину.
Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Києві.
Моніторингові канали інформують про атаку кількох БпЛА на столицю, цю інформацію підтвердили у КМВА.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 12 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що внаслідок російської дронової атаки на Чернігівщині загинув батько і син.