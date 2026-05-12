Росія масовано атакує Україну ударними безпілотниками: у Києві пролунали вибухи

Ворог запустив ударні БпЛА з кількох напрямків.

Ігор Бережанський
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © MIL.IN.UA

Російські загарбники в ніч проти 12 травня масовано атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказано, що ворожи БпЛА у великій кількості фіксуються у на Чернігівщині, які прямують у західному напрямку.

  • Кілька груп ворожих БпЛА на півночі, сході та заході Сумщини — курсом на Чернігівщину.

  • Велика кількість ворожих БпЛА на півночі, сході та в центрі Чернігівщині — курсом на захід.

  • Група БпЛА на сході Київщини — курсом на Бровари, Бориспіль.

  • Група БпЛА на півночі Херсонщини, сході Миколаївщини — курсом на північ.

  • Група БпЛА на півночі Донеччини, півдні Харківщини — курсом на Дніпропетровщину.

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Києві.

Моніторингові канали інформують про атаку кількох БпЛА на столицю, цю інформацію підтвердили у КМВА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 12 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що внаслідок російської дронової атаки на Чернігівщині загинув батько і син.

