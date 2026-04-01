ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
2 хв

Росія масовано атакує Україну ударними БпЛА — ПС

Великі групи БпЛА заходять у повітряний простір України з південного напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Атака БпЛА Shahed / © alerts.in.ua

Російські загарбники в ніч проти 1 квітня здійснюють масовану атаку України ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За інформацією військових, кілька великих груп БпЛА зайшли у повітряний простір України з півдня та півночі і рухаються у північно-західному та південно-західному напрямку.

  • Групи ворожих БпЛА з Херсонщини через північний схід Миколаївщини — курсом на Кіровоградщину;

  • Групи БпЛА в р-ні. н.п. Устинівка, Бобринець (Кіровоградщина) — курс північно-західний;

  • БпЛА на Миколаївщині — курсом на Вознесенськ зі сходу;

  • БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на Кам’янське та Дніпро;

  • БпЛА на Вінниччині в р-ні. н.п. Томашпіль, Борівка, Березівка, Крижопіль, Вапнярка, Шаргород, Сутиски та Козятин — курс західний та північно-західний;

  • БпЛА в р-ні. Оратова — вектор руху Вінниця;

  • БпЛА на Київщині в р-ні н.п. Переяслав, Баришівка, Яготин та Згурівка — курс західний та південно-західний;

  • БпЛА на Сумщині в р-ні. н.п. Шостка, Кролевець та Миколаївка — курсом на Чернігівщину.

Моніторингові канали повідомляють, що наразі фіксується близько 70 ворожих БпЛА і південних, центральних та західних областях України.

Також БпЛА атакують обʼєкти у Київській області.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 1 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника в ніч проти 1 квітня виникла пожежа на одному з підприємств Хмельниччини.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie