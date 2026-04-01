Росія масовано атакує Україну ударними БпЛА — ПС
Великі групи БпЛА заходять у повітряний простір України з південного напрямку.
Російські загарбники в ніч проти 1 квітня здійснюють масовану атаку України ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
За інформацією військових, кілька великих груп БпЛА зайшли у повітряний простір України з півдня та півночі і рухаються у північно-західному та південно-західному напрямку.
Групи ворожих БпЛА з Херсонщини через північний схід Миколаївщини — курсом на Кіровоградщину;
Групи БпЛА в р-ні. н.п. Устинівка, Бобринець (Кіровоградщина) — курс північно-західний;
БпЛА на Миколаївщині — курсом на Вознесенськ зі сходу;
БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на Кам’янське та Дніпро;
БпЛА на Вінниччині в р-ні. н.п. Томашпіль, Борівка, Березівка, Крижопіль, Вапнярка, Шаргород, Сутиски та Козятин — курс західний та північно-західний;
БпЛА в р-ні. Оратова — вектор руху Вінниця;
БпЛА на Київщині в р-ні н.п. Переяслав, Баришівка, Яготин та Згурівка — курс західний та південно-західний;
БпЛА на Сумщині в р-ні. н.п. Шостка, Кролевець та Миколаївка — курсом на Чернігівщину.
Моніторингові канали повідомляють, що наразі фіксується близько 70 ворожих БпЛА і південних, центральних та західних областях України.
Також БпЛА атакують обʼєкти у Київській області.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 1 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника в ніч проти 1 квітня виникла пожежа на одному з підприємств Хмельниччини.