Атака БпЛА Shahed / © alerts.in.ua

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 1 квітня здійснюють масовану атаку України ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За інформацією військових, кілька великих груп БпЛА зайшли у повітряний простір України з півдня та півночі і рухаються у північно-західному та південно-західному напрямку.

Реклама

Групи ворожих БпЛА з Херсонщини через північний схід Миколаївщини — курсом на Кіровоградщину;

Групи БпЛА в р-ні. н.п. Устинівка, Бобринець (Кіровоградщина) — курс північно-західний;

БпЛА на Миколаївщині — курсом на Вознесенськ зі сходу;

БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на Кам’янське та Дніпро;

БпЛА на Вінниччині в р-ні. н.п. Томашпіль, Борівка, Березівка, Крижопіль, Вапнярка, Шаргород, Сутиски та Козятин — курс західний та північно-західний;

БпЛА в р-ні. Оратова — вектор руху Вінниця;

БпЛА на Київщині в р-ні н.п. Переяслав, Баришівка, Яготин та Згурівка — курс західний та південно-західний;

БпЛА на Сумщині в р-ні. н.п. Шостка, Кролевець та Миколаївка — курсом на Чернігівщину.

Моніторингові канали повідомляють, що наразі фіксується близько 70 ворожих БпЛА і південних, центральних та західних областях України.

Також БпЛА атакують обʼєкти у Київській області.

Ми раніше інформували, що внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника в ніч проти 1 квітня виникла пожежа на одному з підприємств Хмельниччини.