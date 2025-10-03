- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 413
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія масовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України
Росія вночі атакує Україну ракетами та ударними дронами.
Російські загарбники в ніч проти 3 жовтня атакують Україну ракетами та ударними дронами.
Основною ціллю ворога є енергетична інфраструктура, повідомляють моніторингові канали.
Повідомляється, що ворог основних ударів завдає по Одеській, Сумській, Полтавській, Київський, Дніпропетровській областях.
Під ракетний ударом опинилися міста Полтава, Гадяч та Лубни.
Також вибухи пролунали у низці інших регіонів.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 3 жовтня здійснюють масовано ракетно-дронову атаку на Україну.
Ми раніше інформували, що у Полтаві в ніч проти 3 жовтня було чутно вибухи під час ракетної атаки.