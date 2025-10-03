Росія масовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України

Ворог атакує енергетику / © Getty Images

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 3 жовтня атакують Україну ракетами та ударними дронами.

Основною ціллю ворога є енергетична інфраструктура, повідомляють моніторингові канали.

Повідомляється, що ворог основних ударів завдає по Одеській, Сумській, Полтавській, Київський, Дніпропетровській областях.

Реклама

Під ракетний ударом опинилися міста Полтава, Гадяч та Лубни.

Також вибухи пролунали у низці інших регіонів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 3 жовтня здійснюють масовано ракетно-дронову атаку на Україну.

Ми раніше інформували, що у Полтаві в ніч проти 3 жовтня було чутно вибухи під час ракетної атаки.