Росія масовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України

Росія вночі атакує Україну ракетами та ударними дронами.

Ворог атакує енергетику

Ворог атакує енергетику / © Getty Images

Російські загарбники в ніч проти 3 жовтня атакують Україну ракетами та ударними дронами.

Основною ціллю ворога є енергетична інфраструктура, повідомляють моніторингові канали.

Повідомляється, що ворог основних ударів завдає по Одеській, Сумській, Полтавській, Київський, Дніпропетровській областях.

Під ракетний ударом опинилися міста Полтава, Гадяч та Лубни.

Також вибухи пролунали у низці інших регіонів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 3 жовтня здійснюють масовано ракетно-дронову атаку на Україну.

Ми раніше інформували, що у Полтаві в ніч проти 3 жовтня було чутно вибухи під час ракетної атаки.

