Росія масовано вдарила по енергетиці: Київ, Дніпро та Одеса частково без тепла і води

ДТЕК

У ніч проти 12 лютого росіяни здійснили черговий обстріл теплогенерувальних об’єктів України; під ударами опинилися, зокрема, Київ, Дніпро та Одеса.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Телеграмі.

«Цієї ночі Росія знову цілеспрямовано била по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Під масованими ударами опинилися Київ, Одещина, Дніпро, Сумщина та інші», — йдеться в повідомленні.

Так, у Києві ціллю ворога знову стали теплогенеруючі об’єкти. Внаслідок цієї атаки теплопостачання призупинено для близько 2 600 житлових будинків у кількох районах міста. Ще 1 100 будинків залишаються без тепла через попередні масовані обстріли та пошкодження Дарницької ТЕЦ. Водопостачання та водовідведення працюють.

В Одесі через знеструмлення без водопостачання залишилися близько 300 тис. людей. Без тепла — майже 200 будинків. Тривають роботи із запуску систем, де можливо — залучаються резервні джерела живлення.

У Дніпрі в результаті масованої атаки припинено теплопостачання для 10 тис. абонентів. Розпочався запуск альтернативного джерела постачання теплової енергії. Запускаються блочно-модульні котельні для закладів соціальної сфери.

Під час атаки у ніч на 12 лютого росіяни завдали удару по теплоелектростанції Групи ДТЕК, обладнання об’єкта істотно пошкоджене.

«Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025», — йдеться у повідомленні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС Групи ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.