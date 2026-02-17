Росія масовано вдарила по енергетиці та залізниці України: під атакою були 8 областей

Наслідки атаку на Сумську область у ніч проти 17 лютого / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія у ніч проти 17 лютого масовано атакувала цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру у восьми областях України. У частині регіонів тимчасово призупинено водо- та теплопостачання.

Про це повідомив віцепрем’єр — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Вночі російські окупанти знову здійснили масовану атаку по цивільній, критичній і логістичній інфраструктурі в різних регіонах Україна. Під ударами опинилися Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Одеська, Полтавська, Івано-Франківська та інші області.

Загарбники цілеспрямовано били по енергетичних об’єктах, підстанціях і тепловій генерації. У низці регіонів це призвело до тимчасових перебоїв із водо- та теплопостачанням.

Зокрема, на Одещині через знеструмлення частково зупинено подавання тепла й води, а на Сумщині тривають відновлювальні роботи.

Усі служби працюють безперервно — дії координують на рівні областей і центральної влади, щоб якнайшвидше відновити комунальні послуги для населення.

Крім того, удари ворожих безпілотників пошкодили залізничну інфраструктуру на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Постраждалих немає — працівники під час атак перебували в укриттях. Рух поїздів забезпечено, відновлення триває.

Відключення світла 17 лютого через атаку

В «Укренерго» повідомили, що станом на ранок 17 лютого через масовану російську ракетно-дронову атаку по енергооб’єктах у кількох регіонах значна кількість споживачів опинилася без електропостачання. Найскладніша ситуація — на Одещині, зокрема в Одесі. Також знеструмлення зафіксовані у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, уже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Через наслідки попередніх масованих атак у більшості регіонів України нині діють обмеження електроспоживання для промисловості та графіки погодинних відключень для населення. В окремих областях запроваджено аварійні відключення — у таких випадках раніше оприлюднені графіки тимчасово не застосовуються.

Масована атака на Україну 17 лютого — що відомо

Нагадаємо, 17 лютого вночі та вранці російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети. Атака спричинила значні руйнування: на Дніпропетровщині постраждали підприємства, житло та адмінбудівлі у п’яти районах, а на Кіровоградщині через безпілотник загорівся приватний дім. В Одесі влучання у висотку та об’єкти інфраструктури призвели до поранення людей і проблем із водопостачанням. У Бурштині на Прикарпатті після вибухів зникло опалення та гаряча вода. Водночас робота ППО фіксувалася на Львівщині та в низці інших областей — від півночі до центру країни.