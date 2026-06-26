Росія масовано вдарила по одній з областей: люди залишились без світла, спалахнула пожежа

Ворог атакував Одещину / © unsplash.com

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У ніч проти 26 червня російські війська завдали удару по Вилківській міській територіальній громаді Одеської області.

Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

За інформацією адміністрації, під ударом опинилися об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури Вилківської громади.

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«У ніч на 26 червня противник атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру Вилківської міської територіальної громади. Унаслідок удару виникла пожежа. Підрозділи ДСНС оперативно приступили до ліквідації її наслідків», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок російської атаки постраждала одна людина. Їй надали всю необхідну медичну допомогу.

Також через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів Вилківської громади.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються атакувати українське узбережжя Чорного моря за допомогою надводних дронів.

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Ми раніше інформували, що в Одесі через атаку російського безпілотника на пляжі загинула 26-річна Дар’я Кравченко.

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