Росія масовано вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених

У п’ятницю, 19 грудня, ввечері по порту в Одеському районі було завдано масованого ракетного удару. На паркованні загорілися вантажні автомобілі.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

«На жаль, семеро людей загинуло. Ще п’ятнадцять зазнали поранень і були ушпиталені. Лікарі надають усю необхідну допомогу постраждалим», — повідомили в місцевих оперативних службах.

Робота рятувальників та екстрених служб ускладнена через првітряну тривогу, яка триває. Об’єкт залишається під контролем українських сил, тривають роботи з ліквідації наслідків удару та забезпечення безпеки.

