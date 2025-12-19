ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1128
Час на прочитання
1 хв

Росія масовано вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених

Наразі надають допомогу постраждалим.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Швидка допомога

Швидка допомога / © ТСН

У п’ятницю, 19 грудня, ввечері по порту в Одеському районі було завдано масованого ракетного удару. На паркованні загорілися вантажні автомобілі.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

«На жаль, семеро людей загинуло. Ще п’ятнадцять зазнали поранень і були ушпиталені. Лікарі надають усю необхідну допомогу постраждалим», — повідомили в місцевих оперативних службах.

Робота рятувальників та екстрених служб ускладнена через првітряну тривогу, яка триває. Об’єкт залишається під контролем українських сил, тривають роботи з ліквідації наслідків удару та забезпечення безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі через ворожу атаку пошкоджено критичну інфраструктуру.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
1128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie