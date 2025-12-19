- Дата публікації
Росія масовано вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених
Наразі надають допомогу постраждалим.
У п’ятницю, 19 грудня, ввечері по порту в Одеському районі було завдано масованого ракетного удару. На паркованні загорілися вантажні автомобілі.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
«На жаль, семеро людей загинуло. Ще п’ятнадцять зазнали поранень і були ушпиталені. Лікарі надають усю необхідну допомогу постраждалим», — повідомили в місцевих оперативних службах.
Робота рятувальників та екстрених служб ускладнена через првітряну тривогу, яка триває. Об’єкт залишається під контролем українських сил, тривають роботи з ліквідації наслідків удару та забезпечення безпеки.
