Росія має отримати сильну відповідь: Зеленський відреагував на нічний обстріл України (фото)

Пожежа в Одесі внаслідок атаки 20 червня / © ДСНС

Реклама

В ніч на 20 червня російська армія вдарила по Одесі, Харкову та їхніх передмістях понад 20 дронами-камікадзе. Загинула одна людина, ще близько 20 постраждали, зокрема діти та рятувальники.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, серед поранених — дві дівчинки 12 і 17 років та троє працівників ДСНС. На місцях ударів було задіяно понад 130 рятувальників і 30 одиниць техніки. Роботи на Харківщині досі тривають.

Реклама

Зеленський заявив, що загалом Росія запустила 86 дронів, більшість із них — «шахеди». Унаслідок атак зайнялися житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, підприємства й автівки.

«Росія продовжує тактику цілеспрямованого терору проти наших людей. І конкретно за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її можливостях продовжувати війну. Країни „сімки“ та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні», — заявив президент.

Пожежа в Одесі внаслідок атаки 20 червня / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу 20 червня / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу 20 червня / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу 20 червня / © ДСНС

Наслідки російської атаки по Харкову 20 червня та області / © ДСНС

Наслідки російської атаки по Харкову 20 червня та області / © ДСНС

Наслідки російської атаки по Харкову 20 червня та області / © ДСНС

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками у ніч пороти 20 червня. Під ворожими ударами перебували Одеса, Харків, Дніпропетровська область та Сумська громада.