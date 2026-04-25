Росія майже дві доби "кошмарить" великий обласний центр: лунають вибухи

Жителів міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

© ДСНС

У Дніпрі ввечері 25 квітня пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Як стверджують моніторингові канали, місто під атакою реактивних БпЛА.

«Шахеди на дистанційному керуванні, кружляють», — йдеться в повідомленні.

У ПС України також зазначили про БпЛА над містом.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Під ударом ворога опинилися Харків, Херсон, Одещина та Київщина. Але найбільша атака відбулася на Дніпро.

Також, згодом очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, повідомив, що внаслідок ворожого удару зросла кількість жертв до 8, при цьому, поранення дістали 49 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

