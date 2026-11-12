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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія майже щогодини атакує Білу Церкву дронами: є влучання в об’єкти енергетики

Російські дрони майже безперервно атакують Білу Церкву, а під ударом опинилися об’єкти, від яких залежить комфорт тисяч містян

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ / © ТСН.ua

У Білій Церкві фіксують майже щогодинні атаки російських дронів — є влучання в об’єкти, від яких залежить світло й тепло в оселях містян.

Про це повідомила пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади.

Атака РФ на Білу Церкву 12 листопада — що відомо

Як повідомляють у міськраді, російські безпілотники атакують Білу Церкву майже щогодини та цілять по об’єктах, які забезпечують місто світлом і теплом. Уже є влучання, подробиці обіцяють розповісти пізніше.

Керівництво міста постійно координує дії з рятувальниками й комунальниками та дякує військовим і всім службам, які ліквідовують наслідки ударів.

«Наші захисники, енергетики, комунальники та всі, хто зараз на своєму місці — справжні супергерої. Вони працюють, ризикують, захищають і повертають людям можливість жити звичним життям навіть у таких надзвичайно складних умовах», — ідеться у повідомленні.

Містян просять бути обережними та обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки зберігається ризик повторних атак.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада ворожий реактивний «Шахед» впав на стоянку митного терміналу в Ковелі, спричинивши займання вантажівок та автоцистерни з пальним, також відомо про одного постраждалого.

Також ми писали, 12 листопада російські війська продовжили комбіновану атаку на Україну, запустивши після балістики групи ударних БпЛА, реактивні дрони та ракету.

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