Росія мінує Херсон: поліція попередила жителів про небезпеку на вулицях

Мінна небезпека / © Associated Press

У Херсоні правоохоронці повідомили про виявлення протипіхотних мін на території міста. Небезпечні боєприпаси знайшли на вулиці Костя Гордієнка (колишня Лавреньова) поблизу будинку №29.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

Правоохоронці закликають жителів не пересуватися в зазначеному районі, оскільки територія мінування може бути більшою.

«Будьте обачними, не наражайте себе на небезпеку!», — йдеться в повідомленні.

Як діяти, якщо помітили підозрілий предмет

Фахівці наголошують: якщо ви натрапили на предмет, який може бути вибухонебезпечним, категорично не можна до нього наближатися. Потрібно одразу зупинитися та попередити людей поблизу про можливу небезпеку. Правоохоронці радять діяти так:

не підходити до предмета ближче та обережно відійти тим самим шляхом, яким прийшли;

за можливості позначити небезпечне місце будь-яким помітним предметом;

відійшовши на безпечну відстань, повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.

У Центрі цивільного захисту також підкреслюють: поблизу мін або боєприпасів не варто користуватися мобільним телефоном, оскільки існує ризик детонації.

Раніше начальник відділу вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Херсонській області Володимир Перепелиця повідомляв, що в Херсоні російські військові застосовують новий тип протипіхотних мін, виготовлених із 3D-пластику, які становлять загрозу для тилу. Через маскування та особливості матеріалу їх практично неможливо помітити у траві чи зелених зонах міста.