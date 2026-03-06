- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія мінує Херсон: поліція попередила жителів про небезпеку на вулицях
Протипіхотні міни виявили на вулиці Костя Гордієнка, тож жителів закликають не пересуватися цим районом.
У Херсоні правоохоронці повідомили про виявлення протипіхотних мін на території міста. Небезпечні боєприпаси знайшли на вулиці Костя Гордієнка (колишня Лавреньова) поблизу будинку №29.
Про це повідомили в поліції Херсонської області.
Правоохоронці закликають жителів не пересуватися в зазначеному районі, оскільки територія мінування може бути більшою.
«Будьте обачними, не наражайте себе на небезпеку!», — йдеться в повідомленні.
Як діяти, якщо помітили підозрілий предмет
Фахівці наголошують: якщо ви натрапили на предмет, який може бути вибухонебезпечним, категорично не можна до нього наближатися. Потрібно одразу зупинитися та попередити людей поблизу про можливу небезпеку. Правоохоронці радять діяти так:
не підходити до предмета ближче та обережно відійти тим самим шляхом, яким прийшли;
за можливості позначити небезпечне місце будь-яким помітним предметом;
відійшовши на безпечну відстань, повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.
У Центрі цивільного захисту також підкреслюють: поблизу мін або боєприпасів не варто користуватися мобільним телефоном, оскільки існує ризик детонації.
Раніше начальник відділу вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Херсонській області Володимир Перепелиця повідомляв, що в Херсоні російські військові застосовують новий тип протипіхотних мін, виготовлених із 3D-пластику, які становлять загрозу для тилу. Через маскування та особливості матеріалу їх практично неможливо помітити у траві чи зелених зонах міста.