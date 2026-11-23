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Росія модернізувала дрон "Молнія": "Флеш" звернув увагу на одну деталь (відео)
Росіяни продовжують змінювати конструкцію дронів «Молнія» — цього разу помітили незвичну розвідувальну версію.
Російські військові продовжують створювати нові модифікації безпілотників «Молнія» — на відео зафіксували розвідувальну версію цього апарата.
Про це повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов («Флеш»).
За його даними, зафіксована «Молнія» розвідувального типу обладнана бензиновим двигуном, якісною камерою на гімбалі, а також МЕШ-модемом у конфігурації «точка-точка».
«Раніше я не зустрічав таких конфігурацій», — зазначив Сергій Бескрестнов.
Радник президента пояснив, що саме бензиновий двигун забезпечує цьому розвідувальному безпілотнику більшу дальність і тривалість польоту, а також, імовірно, більшу швидкість.
Росія модернізує безпілотники — останні новини
Нагадаємо, раніше «Флеш» зазначав, що на різних ділянках фронту росіяни почали застосовувати безпілотник «Молнія» з керуванням через оптоволокно. За його словами, висота польоту такого дрона становить близько 50 метрів, а дальність — до 30 кілометрів у тил.
Раніше ми писали, що за різними оцінками, бойова частина реактивного дрона «Герань-5» важить 90–110 кілограмів. Він летить у 2,5–3 раза швидше за звичайний «Шахед», тому б’є значно сильніше: глибше пробиває будівлю та завдає більших руйнувань стінам і перекриттям.