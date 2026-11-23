Безпілотник Молнія / © Укрінформ

Реклама

Російські військові продовжують створювати нові модифікації безпілотників «Молнія» — на відео зафіксували розвідувальну версію цього апарата.

Про це повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов («Флеш»).

Реклама

За його даними, зафіксована «Молнія» розвідувального типу обладнана бензиновим двигуном, якісною камерою на гімбалі, а також МЕШ-модемом у конфігурації «точка-точка».

Реклама

«Раніше я не зустрічав таких конфігурацій», — зазначив Сергій Бескрестнов.

Радник президента пояснив, що саме бензиновий двигун забезпечує цьому розвідувальному безпілотнику більшу дальність і тривалість польоту, а також, імовірно, більшу швидкість.

Розвідувальний безпілотник Молнія / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Росія модернізує безпілотники — останні новини

Нагадаємо, раніше «Флеш» зазначав, що на різних ділянках фронту росіяни почали застосовувати безпілотник «Молнія» з керуванням через оптоволокно. За його словами, висота польоту такого дрона становить близько 50 метрів, а дальність — до 30 кілометрів у тил.

Раніше ми писали, що за різними оцінками, бойова частина реактивного дрона «Герань-5» важить 90–110 кілограмів. Він летить у 2,5–3 раза швидше за звичайний «Шахед», тому б’є значно сильніше: глибше пробиває будівлю та завдає більших руйнувань стінам і перекриттям.

Реклама

Новини партнерів