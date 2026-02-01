Ракетна атака на Україну / © ТСН.ua

Оголошене на час переговорів енергетичне перемир’я не заважатиме Росії продовжувати свої атаки на енергосистему України, не застосовуючи при цьому ракети чи дрони. Загрозу можуть становити кібератаки.

Таку думку висловив експерт з кібербезпеки Павло Бєлоусов в коментарі «Київ24».

Він зазначив, що обіцянка держави-агресорки тимчасово не завдавати ракетно-дронових ударів по українській енергетиці не означає, що для цього не будуть застосовані інші засоби, зокрема кібератаки. При цьому наслідки від ударів у цифровому просторі, за словами експерта, можуть бути не менш руйнівними.

«Ми маємо, на жаль, не один приклад того, що кібератаки зупиняли і теплопостачання, і раніше це все доволі серйозно впливало на енергетичний сектор. Кібератаки нікуди не дінуться, і вони посиляться», — наголосив Павло Бєлоусов.

Він додав, що використання штучного інтелекту дозволяє автоматизувати та покращити створення фішингових розсилок та пришвидшити пошук вразливостей, що значно підвищує ризики успішних зламів під час ворожих кібератак.

Нагадаємо, раніше експерти та джерела повідомляли, що масштабне відключення світла в Україні в суботу, 31 січня, могло статися через російську диверсію або кібератаку в сусідній Молдові або навіть Румунії. Саме розрив в електропостачанні між цими країнами став початком блекауту.

Однак у Мінцифри заявили, що аварійна ситуація в енергосистемі України, що сталася 31 січня, не була спричинена кібератакою.